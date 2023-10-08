Количество жертв может увеличиться из-за того, что под завалами зданий остается много людей.

На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3. К настоящему времени известно, что его жертвами стали по меньшей мере 120 человек, однако их число может возрасти.

Около тысячи получили ранения. Многие здания были повреждены, люди оказались под обломками. Представитель экстренных служб Моса Ашари сообщил журналистам: "По нашим данным, более тысячи женщин, детей и пожилых граждан были ранены и около 120 человек погибли", пишет Би-би-си.

Однако, по неподтвержденным данным, количество погибших на данный момент превышает 300 человек.

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Свидетели катаклизма рассказали, что здания сначала начали трястись, а потом рухнули.

Эпицентр землетрясения находился в 40 км от западного города Герат, который считается культурной столицей Афганистана. Сообщается, что произошло как минимум три мощных толчка.

В настоящее время мобильная связь в районе бедствия не работает. На кадрах из района Инджиль в Герате, видно, что обломки разрушенных зданий блокировали дороги, что затрудняет спасательные работы.

Другие землетрясения

С начала этого года в мире произошло несколько крупнейших землетрясений. Так, в феврале мощнейшее землетрясение случилось на востоке Турции, в результате чего погибло много людей, целые города превратились в руины.

А уже летом катаклизм произошел в Маракко. Там погибли сотни людей.

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