Пожары в Австралии: дождь облегчил работу пожарным, но расслабляться рано (видео)

14:06, 6 января 2020
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Осадки выпали на востоке страны, от Сиднея к Мельбурну.

В Австралии наконец пошел дождь / REUTERS
В Австралии наконец пошел дождь / REUTERS

В пострадавших от пожаров регионах Австралии пошел дождь, а температура упала, однако чиновники предупредили о возможности повторного распространения огня.

Правительство Австралии выделит около $1,4 миллиардов на восстановление после пожаров

Как сообщает BBC, осадки выпали на востоке страны, от Сиднея к Мельбурну. Сообщается о проливных дождях в Новом Южном Уэльсе.

Чиновники предупреждают, что к четвергу температура воздуха может повыситься. Они также опасаются, что крупные пожары в штате Виктория и Новый Южный Уэльс могут соединиться в одно крупное бедствие.  

«Тут нет место для самоуспокоения», – заявил премьер штата Новый Южный Уэльс Гладис Бериджиклиан.

Напомним, масштабные лесные пожары, которые продолжаются в Австралии с октября, уничтожили уже около 6 миллионов гектаров лесных площадей. Огнем также уничтожено около 1000 домов. Ситуацию осложняют длительная рекордная жара с температурами выше 40 градусов по Цельсию и порывы ветра.

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Теги: #пожар#Австралия
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