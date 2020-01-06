Пожары в Австралии: дождь облегчил работу пожарным, но расслабляться рано (видео)
Осадки выпали на востоке страны, от Сиднея к Мельбурну.
В пострадавших от пожаров регионах Австралии пошел дождь, а температура упала, однако чиновники предупредили о возможности повторного распространения огня.
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Как сообщает BBC, осадки выпали на востоке страны, от Сиднея к Мельбурну. Сообщается о проливных дождях в Новом Южном Уэльсе.
Чиновники предупреждают, что к четвергу температура воздуха может повыситься. Они также опасаются, что крупные пожары в штате Виктория и Новый Южный Уэльс могут соединиться в одно крупное бедствие.
«Тут нет место для самоуспокоения», – заявил премьер штата Новый Южный Уэльс Гладис Бериджиклиан.
Thank's god, It's raining now in new south wales of australia.#Australia#australiafirepic.twitter.com/bNW1Ig1w3l— Ali Daher (@aliabbasdaher) 5 января 2020 г.
Напомним, масштабные лесные пожары, которые продолжаются в Австралии с октября, уничтожили уже около 6 миллионов гектаров лесных площадей. Огнем также уничтожено около 1000 домов. Ситуацию осложняют длительная рекордная жара с температурами выше 40 градусов по Цельсию и порывы ветра.
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