Пожары в Австралии: дождь облегчил работу пожарным, но расслабляться рано (видео)

Как сообщает BBC, осадки выпали на востоке страны, от Сиднея к Мельбурну. Сообщается о проливных дождях в Новом Южном Уэльсе.

Чиновники предупреждают, что к четвергу температура воздуха может повыситься. Они также опасаются, что крупные пожары в штате Виктория и Новый Южный Уэльс могут соединиться в одно крупное бедствие.

«Тут нет место для самоуспокоения», – заявил премьер штата Новый Южный Уэльс Гладис Бериджиклиан.

