Открытие наводит на мысль, что Тапосирис Магна был не только важным религиозным центром, но и крупнейшим морским торговым узлом.

У берегов Египта нашли затонувший древний порт, который служил крупным морским узлом во времена Клеопатры VII, последнего фараона страны.

Затопленный порт, расположенный недалеко от руин храма Тапосирис Магна, к западу от Александрии, обнаружила группа археологов под руководством Кэтлин Мартинес и Боба Балларда, морского археолога, известного своим открытием "Титаника", пишет Newsweek.

В затонувшем порту археологи выявили крупные сооружения, расположенные рядами и высотой более 6 м. Среди них были полированные полы, цементные блоки, колонны и амфоры, а также несколько якорей времен Клеопатры.

"Затопленное место могло быть портом, которым когда-то пользовалась Клеопатра", - говорится в заявлении ученых.

Последнее открытие дополняет более ранние находки на руинах Тапосирис Магна, включая подземный туннель длиной 1365 м, обнаруженный в 2022 году и простирающийся до Средиземного моря.

Этот туннель, частично затопленный и находящийся на глубине около 12 м, содержал артефакты времен правления Клеопатры, в том числе керамические кувшины и керамику, датируемые эпохой Птолемеев. "Порт функционировал во времена Клеопатры и ранее, в начале ее династии", - сообщила Мартинес.

Мартинес посвятила почти 20 лет поискам места последнего упокоения Клеопатры. Многие археологи считают, что фараонша была похоронена недалеко от царского дворца в Александрии, который затонул после землетрясения и цунами в 365 году н.э. Но исследования Мартинес привели ее к Тапосирис Магна, храмовому комплексу примерно в 48 км к западу от Александрии в прибрежном городе Борг-эль-Араб.

Последняя находка не только повышает археологическую значимость Тапосирис Магна, но и может расширить его историческую роль, выйдя за рамки религиозного объекта. Открытие наводит на мысль, что Тапосирис Магна был не только важным религиозным центром, но и морским торговым узлом, гораздо более масштабным, чем кто-либо ранее предполагал.

"Это делает храм поистине важным", - сказал Мартинес, добавив, что "у него были все условия, чтобы быть выбранным для погребения Клеопатры вместе с Марком Антонием", римским полководцем, за которого она вышла замуж.

Баллард и его команда совместно с ВМС Египта провели гидролокационное исследование морского дна. Они обнаружили сооружения, включавшие в себя так называемый "Салам 5" – группу прямоугольных каменных конструкций, напоминающих обломки статуй в храме Тапосирис Магна.

Баллард составил подробную карту почти 10 км подводного рельефа, которую Мартинес и ее команда будут использовать для новых раскопок, посвященных "Салам 5".

"Мы продолжим поиски на суше и под водой", – сказала Мартинес, добавив, что, по ее мнению, нахождение гробницы Клеопатры – "вопрос времени".

