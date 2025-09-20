Подавляющее большинство из примерно 30 стран так называемой "коалиции желающих", обещавших поддержку Украине, предложили практическую помощь.

Украина добивается прогресса в интенсивных переговорах по формализации юридически обязывающих гарантий безопасности с Соединенными Штатами и европейскими союзниками. Об этом рассказал в интервью агентству Reuters первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По его словам, это является ключевым элементом ее стремления положить конец войне с Россией. Двустороннее соглашение с Соединенными Штатами остается жизненно важным, и недавнее обязательство президента США Дональда Трампа участвовать в обороне Украины стало "прорывным моментом".

"Я думаю, что мы добиваемся прогресса. Я думаю, что этот очень интенсивный период обмена мнениями позволяет нам гораздо лучше и конкретнее понять, кто готов что сделать и кто что способен сделать", - сказал Кислица.

Он заявил, что подавляющее большинство из примерно 30 стран так называемой "коалиции желающих", обещавших поддержку Украине, предложили практическую помощь, хотя детали всё ещё прорабатываются.

Кислица чётко предупредил европейских союзников: президент России Владимир Путин не остановит свою военную агрессию на границе с Украиной, и сейчас самое время для решительных действий. Если европейцы серьёзно относятся к своей безопасности, им придётся принимать непростые решения. Дипломат отметил:

"Я считаю, что долг европейских политиков - обратиться к своим избирателям и объяснить каждому дому, почему их благополучие зависит от способности Украины защитить себя и весь континент".

Он назвал европейцев "лучшими друзьями" Украины, но отметил, что сотрудничество с Соединёнными Штатами имеет ключевое значение, поскольку они обеспечивают логистическую и авиационную поддержку, а также разведывательную информацию, которая имеет решающее значение для долгосрочной безопасности страны.

Кислица сказал, что ещё предстоит принять решение о том, будет ли Киев иметь пакет двусторонних договоров с европейскими союзниками или многостороннее соглашение между несколькими странами.

Гарантии безопасности для Украины

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что не верит в действенность любых гарантий безопасности для Украины. Он напомнил о "заверениях", предоставленных Украине в рамках Будапештского меморандума. По его мнению, в случае предоставления более конкретных гарантий они не будут эффективными.

