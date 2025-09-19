Он добавил, что всего за время контрнаступательной операции освобождено от оккупантов 160 км² украинской земли.

В ходе операции на Добропольском направлении Силам обороны Украины удалось продвинуться в глубину обороны оккупантов на 3-7 км.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. "Продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет от 3 до 7 км. Восстановлен контроль в 7 населенных пунктах, зачищено от ДРГ противника - 9", - раскрыл детали Сырский.

Он добавил, что всего за время операции освобождено от оккупантов 160 км² и еще 171 км² - зачищено от российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

"Потери российского агрессора в личном составе за это время составили 2456 человек, из них безвозвратные - 1322. Существенно пополнен "обменный фонд" для возвращения украинских защитников и защитниц из российского плена", - сообщил главнокомандующий.

Также, по данным Сырского, оккупанты потеряли - 817 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков - 12, боевых бронированных машин - 37, артсистем - 162, РСЗО - 5, автотехники - 382, мотоциклов - 58, специльной техники - 1, БпЛА - 160.

Ситуация на Доропольском направлении

Недавно глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сказал, что для ликвидации "клина" оккупантов в районе Доброполья украинские командиры реализуют очень грамотную операцию, но, по его мнению, она продлится недели, а возможно месяцы.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов говорил, что в ходе ликвидации Силами обороны узкого вклинения россиян возле Доброполья могут попасть в окружение сразу несколько бригад армии РФ.

