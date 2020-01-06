Австралию охватили масштабные пожары: огромные площади выгоревших лесов и полмиллиарда погибших животных (фото, видео)

Почти 6 миллионов гектаров лесов уничтожены - австралийские пожары уже назвали наглядным примером глобальных климатических изменений.

Масштабные лесные пожары, которые продолжаются в Австралии с октября, уничтожили уже около 6 миллионов гектаров лесных площадей. Огнем также уничтожено около 1000 домов. Ситуацию осложняют длительная рекордная жара с температурами выше 40 градусов по Цельсию и порывы ветра.

На данный момент официальное количество жертв пожаров достигло 25 человек.

Сейчас на территории штата Новый Южный Уэльс зафиксировано 136 лесных пожаров. С огнем борются более 2500 пожарных и 90 пожарных самолетов.

В штате Новый Южный Уэльс пожары сейчас уже приближаются к Сиднею.

"Жители, вероятно, потеряют свои дома, и будет успехом, если не будет потеряна ни одна жизнь. Есть вероятность, что пожар усилится, пересечет дамбу и переместится в западный пригород Сиднея", — рассказал заместитель комиссара по вопросам пожарной службы в Новом Южном Уэльсе Роб Роджерс.

Огромные масштабы пожаров в Австралии

Почти 6 миллионов гектаров лесов уничтожены - австралийские пожары уже назвали наглядным примером глобальных климатических изменений. Континент в эти выходные пережил критический момент. При температуре почти +48 по Цельсию - огонь распространялся с небывалой скорость. Дым от австралийских пожаров добрался Новой Зеландии и даже желтым пеплом осел на соседних ледниках.

Пламя распространяется кое-где даже быстрее, чем бегают люди. А высота огненных языков достигает 70 метров – это выше, чем здание известной сиднейской оперы.

Экологи говорят, австралийские пожары уже начали самостоятельно формировать погоду в регионе и превращать дым в мощные кучево-дождевые облака с грозами. А это означает, молний будет больше, а вместе с ними из-за жаркой погоды еще больше возгораний.

То, что лесные пожары, могут приобрести такие масштабы, еще четыре месяца назад, когда все только начиналось, не верил никто. Сейчас из полторы сотни возгораний под контролем лишь половина.

Погибшие из-за пожаров животные

По подсчетам экологов из Сиднейского университета, с сентября погибли 480 млн млекопитающих, птиц и рептилий. Кроме того, погибли около 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных.

«Исследование показывает, что на выжженных территориях животным не хватает еды и укрытий, чтобы прятаться от хищников — лис и диких кошек. Это приводит к резкому сокращению популяций», — рассказал профессор-эколог Крис Дикман.

Сообщается, что в числе животных, популяции которых сократились из-за пожаров в юго-восточной Австралии, — кенгуру и коалы. Последние особенно пострадали — по оценкам исследователей, их в регионе стало меньше примерно на треть.

Реакция властей и общественности на пожары в Австралии

Главный австралийский чиновник Скотт Моррисон – известный скептик относительно всех апокалиптических прогнозов, в глобальное потепление не верит. А потому, когда горела целая провинция, уехал в отпуск. Теперь пытается все исправить, а заодно справиться со шквалом критики в свой адрес. Скотт Моррисон заявил, что в ближайшие два года страна выделит дополнительно $1,39 млрд, чтобы покрыть расходы, вызванные лесными пожарами. По его словам, правительство готово потрать любую сумму на восстановление ферм, муниципальный учреждений и дорог. При этом Моррисон подчеркнул, что пожары, вероятно, будут продолжаться еще недели или даже месяцы.

Голливудская звезда Николь Кидман и певица Пинк уже пообещали пожертвовать 500 тысяч долларов на борьбу со стихией. А семья известного журналиста, "охотника на крокодилов" Стивена Ирвина взялась за лечение почти 90 тысяч пострадавших в пожаре животных.

Актер Рассел Кроу получил премию «Золотой глобус» за роль в сериале «Самый громкий голос», однако не приехал получать ее из-за пожаров в Австралии.

Актер решил остаться в Австралии со своей семьей. По словам организаторов, Кроу остался дома, чтобы защитить семью от охвативших страну пожаров».

Его послание зачитала на церемонии. В тексте актер упомянул, что разбушевавшаяся стихия является результатом деятельности человека.