Президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что ему скоро доложат подробности нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями. Об этом пишет Clash Report.

"Мне это не нравится, когда такое происходит. Это может обернуться большой проблемой. Мне будут докладывать об этом", - сказал он.

Трамп подтвердил, что обсудил с Си Цзиньпином торговлю, войну, отношения между Украиной и РФ, а также ситуации в Газе. Он думает, что Пекин будет сотрудничать со США, чтобы помочь закончить войну между Россией и Украиной.

"Я не хочу зарабатывать деньги на войне в Украине. Но мы зарабатываем деньги, потому что они покупают наше оружие", - заявил американский лидер.

Залёт российских истребителей в Эстонию

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии и пробыли там 12 минут. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал позже заявил, что его страна официально инициирует консультации по статье 4 НАТО. Политик назвал инцидент "совершенно неприемлемым".

Позже два российских истребителя совершили очень низкий пролет над платформой "Петробалтик", которая является польской собственностью.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии не случайность, а системная кампания РФ против ЕС и НАТО.

