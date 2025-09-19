Пассажирам создают такие условия, чтобы они сами согласились заплатить больше, лишь бы только над ними больше не издевались в самолете.

В последнее время многие путешественники жалуются на то, что авиакомпании ставят кресла в самолетах слишком близко друг к другу, в результате чего остается очень мало места для ног. Как пишет The Sun, причины этих действий не столь очевидны, как может показаться на первый взгляд.

Вы, безусловно, будете правы, если скажете, что это делается ради увеличения заработков. Но здесь есть важный нюанс. Дело в том, что метод киевской маршрутки практикуется исключительно в салоне эконом-класса. Тогда как пассажиры премиум-класса, бизнес-класса и первого класса подобных проблем не имеют.

Как пишет The Sun, пассажиры, которые летят эконом-классом, приносят определенный доход авиакомпаниям, но не они являются основным заработком. Основную прибыль генерируют пассажиры, которые летят более высоким классом.

Отсюда становится понятным, что уменьшение расстояния между креслами в эконом-классе нужно вовсе не для того, чтобы в самолет влезло как можно больше пассажиров с самыми дешевыми билетами. Настоящая причина заключается в том, что авиакомпании умышленно делают полеты эконом-классом некомфортными, чтобы люди охотнее покупали более дорогие билеты - хотя бы первого класса.

"Авиакомпании сосредоточены на более высоких доходах, которые они могут получить от пассажиров премиум-класса, и салоны самолетов переходят на высший премиальный комплекс и убирают места в эконом-классе, чтобы достичь этого", - рассказал редактор американского авиационного портала Сет Миллер.

Он привел пример американского перевозчика Southwest Airlines, который в последнее время начал предлагать большее количество "премиальных" мест, которые на самом деле являются "эконом-местами с дополнительным пространством для ног".

Кроме более комфортного места в самолете авиакомпании соблазняют пассажиров переходить в "премиум-эконом-класс" другими дополнительными удобствами, такими как приоритетная регистрация и посадка, а также увеличенная норма провоза багажа. Среди других дополнительных функций во время полета - подставки для ног, регулируемые подголовники и более роскошное питание.

Но, конечно, это будет стоить дороже. Билет "премиум-эконом-класса" может быть на 30-100% дороже обычного эконом-класса.

