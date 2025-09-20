У ученых есть немало предположений, но нет разумного способа их проверить.

Тело человека - машина, многие части которой - от микроскопических деталей наших клеток до конечностей, глаз, печени и мозга - были собраны в процессе четырех миллиардов лет нашей истории, пишет Independent.

Указывается, что ученые до сих пор ломают голову над тем, почему только у людей есть подбородок. История эволюции рассказывает нам, как люди были животными, прежде чем стали позвоночными; млекопитающими, прежде чем эволюционировали в приматов, и так далее.

В публикации объясняется, что тело и кишечник (изобретения ветви животных) должны были появиться раньше, чем позвоночник и конечности (ветвь позвоночных); молоко и шерсть (млекопитающие) появились раньше, чем ногти (приматы).

Что же касается человеческого подбородка, то существует полдюжины правдоподобных гипотез, объясняющих эволюцию этой части тела. Указывается, что одной из причин, почему он мог эволюционировать - для укрепления челюсти боевого пещерного человека.

Также есть предположение, что подбородок эволюционировал, чтобы подчеркнуть величие мужской бороды. Не исключено, что он даже может быть побочным продуктом изобретения кулинарии и более мягкой пищи, которую она давала - нефункциональным выступом на лице, оставшимся после отступления слабой челюсти.

В публикации упоминается интересный факт, что подбородок не встречается ни у одного другого млекопитающего, даже у наших ближайших родственников, неандертальцев.

Объясняется, что хотя сейчас и существует множество возможных объяснений эволюционной цели подбородка, но при отсутствии конвергентной эволюции нет разумного способа их проверить.

Поэтому, издание предполагает, что некоторые аспекты человеческой природы, возможно, обречены оставаться загадкой.

Новые открытия ученых

Ранее УНИАН сообщал, что ученые утверждают, что нашли мумии на тысячи лет старше тех, что были обнаружены в Египте. Указывается, что в местах захоронения во всей Юго-Восточной Азии и в Китае были обнаружены мумии, которые высушили дымом и оставили в скорченном положении. По подсчетам ученых, их возраст составляет от 12 000 до 4 000 лет, что намного превышает возраст мумий, обнаруженных в Чили, которые ранее считались самыми древними в мире.

Также мы писали, что ученые долгое время считали, что большой нос у носачей - одного из видов обезьян, служит знаком социального статуса и сексуальной привлекательности для других особей. Ученые провели компьютерную томографию этих видов обезьян и пришли к выводу, что большие носы играют важную роль в голосовой коммуникации носачей. Оказалось, что самцы, которые чаще всего имеют большие носы, издают громкие крики, которые далеко разносятся и проходят через носовой проход.

