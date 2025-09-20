Десятилетиями легендарная болгарская провидица Ванга делала предсказания, которые сбылись. Такде она сделала несколько настораживающих предсказаний на 2026 год.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Она видела важные мировые события, которые еще не произошли. Также Ванга предвидела перемены в мире и в следующем году, пишет Wionews.
Согласно ее пророчествам, произойдет большая война, которая изменит мировую динамику, технологический захват человечества и контакт с инопланетной жизнью. Также она предсказала и новые стихийные бедствия.
Однако, одно из главных пророчеств на 2026 год касается Третьей мировой войны.
Издание отметило, что глобальная напряженность сейчас находится на рекордно высоком уровне. Война между Россией и Украиной еще продолжается, Израиль вовлечен в несколько конфликтов, а потенциальное наступление Китая на Тайвань не за горами. Таким образом, ситуация накаляется.
Согласно предсказанию болгарской ясновидящей, война начнется на Востоке и распространится на Запад. Она уничтожит Запад и приведет к возвышению российского диктатора Владимира Путина как мирового лидера. Он станет влиятельной фигурой и "властелином мира". Верящие в пророчества Ванги считают, что это предсказание намекает на то, что Путин будет на передовой этой войны и будет иметь все козыри в своих руках.
Тем временем, конфликт в Израиле также распространился далеко за пределы Палестины. В 2026 году все эти конфликты могут объединиться и спровоцировать Третью мировую войну.
Читайте также: От "двойного огня" до политической напряжённости: что открывают леденящие душу пророчества Бабы Ванги на август 2025 года
Кроме того, Ванга предвидела контакт инопланетян с землянами в 2026 году. Баба Ванга предсказала, что в ноябре 2026 года на Землю прибудет большой космический корабль. По ее словам, это будет первый официальный контакт землян с инопланетянами. Однако это пророчество кажется маловероятным.
Также по словам Бабы Ванги, изменение климата нанесет огромный ущерб миру в 2026 году. Увеличится число землетрясений и извержений вулканов. Ее последователи утверждают, что стихийные бедствия изменят от 7% до 8% поверхности Земли. Это разрушит экосистемы и потрясет мир.
Еще одно предсказание Ванги относится к искусственному интеллекту (ИИ). Говорят, что Баба Ванга предсказала рост ИИ в 2026 году до такой степени, что он начнет контролировать людей. Он возьмет на себя рабочие места, повлияет на личные отношения, и все, вплоть до элементарных рутинных действий, будет подвержено влиянию ИИ.
Любопытно, что и Нострадамус, французский астролог, также делал подобные пугающие предсказания о технологиях. Он писал, что искусственный интеллект захватит мир в 2026 году.
Ранее УНИАН сообщал, что Баба Ванга сделала на этот год самое страшное предсказание и в чем была его суть.