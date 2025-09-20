Ни одно из пророчеств болгарской ясновидяще на следующий год не может вселить надежду на лучшее будущее.

Десятилетиями легендарная болгарская провидица Ванга делала предсказания, которые сбылись. Такде она сделала несколько настораживающих предсказаний на 2026 год.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Она видела важные мировые события, которые еще не произошли. Также Ванга предвидела перемены в мире и в следующем году, пишет Wionews.

Согласно ее пророчествам, произойдет большая война, которая изменит мировую динамику, технологический захват человечества и контакт с инопланетной жизнью. Также она предсказала и новые стихийные бедствия.

Однако, одно из главных пророчеств на 2026 год касается Третьей мировой войны.

Издание отметило, что глобальная напряженность сейчас находится на рекордно высоком уровне. Война между Россией и Украиной еще продолжается, Израиль вовлечен в несколько конфликтов, а потенциальное наступление Китая на Тайвань не за горами. Таким образом, ситуация накаляется.

Согласно предсказанию болгарской ясновидящей, война начнется на Востоке и распространится на Запад. Она уничтожит Запад и приведет к возвышению российского диктатора Владимира Путина как мирового лидера. Он станет влиятельной фигурой и "властелином мира". Верящие в пророчества Ванги считают, что это предсказание намекает на то, что Путин будет на передовой этой войны и будет иметь все козыри в своих руках.

Тем временем, конфликт в Израиле также распространился далеко за пределы Палестины. В 2026 году все эти конфликты могут объединиться и спровоцировать Третью мировую войну.

Кроме того, Ванга предвидела контакт инопланетян с землянами в 2026 году. Баба Ванга предсказала, что в ноябре 2026 года на Землю прибудет большой космический корабль. По ее словам, это будет первый официальный контакт землян с инопланетянами. Однако это пророчество кажется маловероятным.

Также по словам Бабы Ванги, изменение климата нанесет огромный ущерб миру в 2026 году. Увеличится число землетрясений и извержений вулканов. Ее последователи утверждают, что стихийные бедствия изменят от 7% до 8% поверхности Земли. Это разрушит экосистемы и потрясет мир.

Еще одно предсказание Ванги относится к искусственному интеллекту (ИИ). Говорят, что Баба Ванга предсказала рост ИИ в 2026 году до такой степени, что он начнет контролировать людей. Он возьмет на себя рабочие места, повлияет на личные отношения, и все, вплоть до элементарных рутинных действий, будет подвержено влиянию ИИ.

Любопытно, что и Нострадамус, французский астролог, также делал подобные пугающие предсказания о технологиях. Он писал, что искусственный интеллект захватит мир в 2026 году.

Ранее УНИАН сообщал, что Баба Ванга сделала на этот год самое страшное предсказание и в чем была его суть.

