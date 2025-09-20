Там утверждают, что мощности украинских оборонных предприятий позволяют изготавливать тысячи таких дронов в день.

Дроны, которые уничтожают "Шахеды", являются одним из самых эффективных инструментов для борьбы с российскими дронами-камикадзе. Об этом сообщила компания "Дикие Шершни", которая специализируется на разработке и производстве боевых дронов.

По их словам, эффективность их перехватчика STING составляет 60-90%, в зависимости от опыта экипажа и настройки радара. Бывали ситуации, когда пилот одного расчета за ночь сбил больше, чем армейская авиация. В восьми из десяти случаев на уничтожение "Шахеда" используется один STING.

"Дрон значительно опережает в скорости "Шахед" или "Герберу". С момента фиксации цели и ее уничтожения требуется до десяти-пятнадцати секунд. При этом мы не стоим на месте и готовим новые версии, еще более быстрые для борьбы против реактивных дронов", - отметили там.

В компании подтвердили, что перехватчики "Шахедов" действительно стоят дороже стандартного дрона-камикадзе, но они в десятки раз дешевле ракет для переносного ПЗРК или ракет, которые используют самолеты F16.

"У каждого производителя своя цена на перехватчики и своя эффективность. Наш STING является одним из самых доступных - стоит чуть больше $2 тысяч, но имеет один из самых больших процентов эффективности", - сообщили производители.

Там утверждают, что мощности украинских оборонных предприятий позволяют изготавливать тысячи таких дронов в день, но при условии предварительного финансирования и создания условий для производства - например, безопасных производственных площадок.

Дроны-перехватчики - последние новости

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина вскоре достигнет мощности применения не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки для защиты от российских атак. Он заверил, что производство дронов не является проблемой. По его словам, сложность заключается в наличии наземных комплексов управления, радаров и других элементов, которые используют искусственный интеллект для наведения.

