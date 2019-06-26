Киев завтра накроет непогода: ожидаются грозы, шквалы и град

17:32, 26 июня 2019
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Столичные власти рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В столице ожидается гроза / Фото УНИАН
В столице ожидается гроза / Фото УНИАН

В четверг, 27 июня, в Киеве днем ожидаются грозы, шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град (I уровень опасности, желтый).

Сегодня в Киеве сохранится жара, температура до +29°

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Управления КГГА по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщала Погода УНИАН, 27 июня в западных, северных и некоторых центральных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #Киев#погода#Гроза
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