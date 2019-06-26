На завтра в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение

14:43, 26 июня 2019
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В то же время, в некоторых областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение / фото УНИАН
На завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение / фото УНИАН

На завтра в западных, северных и некоторых центральных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Ливни и град: синоптик предупредила о резких изменениях погоды в Украине из-за атмосферного фронта

"Внимание! Синоптики предупреждают о дождях и грозах! Так, по данным Украинского гидрометцентра, 27 июня, утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей, грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Объявлен І уровень опасности, желтый.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, в некоторых областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Теги: #погода в Украине#штормовое предупреждение
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