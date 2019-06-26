На завтра в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение
В то же время, в некоторых областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На завтра в западных, северных и некоторых центральных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.
Ливни и град: синоптик предупредила о резких изменениях погоды в Украине из-за атмосферного фронта
"Внимание! Синоптики предупреждают о дождях и грозах! Так, по данным Украинского гидрометцентра, 27 июня, утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей, грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Объявлен І уровень опасности, желтый.
В то же время, по данным Укргидрометцентра, в некоторых областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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