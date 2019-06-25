В южных областях Украины объявлено штормовое предупреждение
Местами возможен град.
Синоптики предупреждают о грозах, шквалах и граде в южных областях Украины.
Погода на неделю: жара в Украине будет постепенно спадать, преимущественно без осадков (карта)
По данным Укргидрометцентра, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях объявлен І уровень опасности, желтый.
"25 июня в южной части грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
Также отмечается, что в течение 24-27 июня в Украине, кроме западных и большинства районов Житомирской области, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+27°... +14°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+28°... +17°
- Кировоград+30°... +16°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+26°... +13°
- Львов+27°... +14°
- Николаев+30°... +19°
- Одесса+33°... +21°
- Полтава+29°... +16°
- Ровно+26°... +14°
- Симферополь+28°... +20°
- Сумы+27°... +15°
- Тернополь+26°... +12°
- Харьков+29°... +17°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+27°... +13°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+29°... +15°
- Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:57 %
Давление:749 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:05:45
Закат20:39
Видимость:9 км
Фаза луны:
Лента новостей