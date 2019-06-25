В южных областях Украины объявлено штормовое предупреждение

09:12, 25 июня 2019
100
0

Местами возможен град.

На юге Украины объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН
На юге Украины объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

Синоптики предупреждают о грозах, шквалах и граде в южных областях Украины.

Погода на неделю: жара в Украине будет постепенно спадать, преимущественно без осадков (карта)

По данным Укргидрометцентра, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях объявлен І уровень опасности, желтый.

"25 июня в южной части грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Также отмечается, что в течение 24-27 июня в Украине, кроме западных и большинства районов Житомирской области, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #непогода в Украине#штормовое предупреждение
Читайте также
Завтра в Киеве будет солнечно, температура до +29° Завтра в Киеве будет солнечно, температура до +29°
Синоптик рассказала, когда в Украину придет прохлада Синоптик рассказала, когда в Украину придет прохлада
В Индии во время праздника штормовой ветер завалил шатер: погибли 14 человек (видео) В Индии во время праздника штормовой ветер завалил шатер: погибли 14 человек (видео)
На выходных в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда На выходных в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда
Погода на неделю: жара в Украине будет постепенно спадать, преимущественно без осадков (карта) Погода на неделю: жара в Украине будет постепенно спадать, преимущественно без осадков (карта)
Улучшение ситуации с загрязнением воздуха в Киеве ожидается в конце июня Улучшение ситуации с загрязнением воздуха в Киеве ожидается в конце июня
Синоптики предупреждают про шквалы и грозы в некоторых областях Украины Синоптики предупреждают про шквалы и грозы в некоторых областях Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
57 %
749 мм
5.4 м/с
11 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять