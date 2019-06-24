До 27 июня в Киеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Спасатели призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.
До 27 июня в Киеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На выходных в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
«С 24 по 27 июня в Киеве сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», - говорится в сообщении.
Спасатели призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве температура до +30°.
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