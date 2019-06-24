До 27 июня в Киеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность

15:31, 24 июня 2019
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Спасатели призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

В течение трех дней в Киеве будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность / фото УНИАН
В течение трех дней в Киеве будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность / фото УНИАН

До 27 июня в Киеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

«С 24 по 27 июня в Киеве сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», - говорится в сообщении.

Спасатели призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве температура до +30°.

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Теги: #Киев#пожарная опасность
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