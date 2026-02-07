'Бесят детки': Горбачева после развода с Никитиным сделала откровенное признание

Певица предположила, при каком условии женщины не разводились бы со своими мужьями.

Известная украинская певица Ольга Горбачева после развода с продюсером Юрием Никитиным вышла на связь с редким признанием и заговорила о равноправии в браке.

В своем Instagram исполнительница опубликовала новое видео с собой. В кадре певица призналась:

"Самое сложное для меня в жизни - быть мамой и женой. После трех недель каникул всей семьей (мы так договорились при расставании) я приближаюсь к Богу в постоянном желании хлеба и вина. Но во всем остальном я очень отдаляюсь".

Видео дня

По ее словам, ее "триггерит бывший и бесят детки".

"А потом я оставляю все на отца и понимаю, что мы вообще не разводились бы с мужьями, если бы делили время с детьми 50 на 50, а не проводили 100% времени все вместе в куче и в кипише. Представьте: 50% своей жизни вы проводите сама, и вы строите карьеру или творчество, и вы чувствуете жизнь под своими ногами или видите красоту своими глазами, и вас от этого никто не отвлекает", - отметила певица.

Горбачева считает, что это и было бы "равноправие и феминизм".

Напомним, ранее УНИАН писал, как в конце июля Ольга Горбачева объявила о разводе с Юрием Никитиным и назвала свои причины.

Вас также могут заинтересовать новости: