Легендарный британский певец Стинг спел свой хит "Shape of my Heart" под аккомпанемент бандуры.
Соответствующее видео появилось на Facebook-странице Radio ROKS. Известно, что на украинском национальном музыкальном инструменте играл военный и участник "Культурного десанта" Тарас Столяр, который участвовал в боях на Киевщине, Харьковщине и Донетчине. Стинг же сидел напротив украинского защитника и подпевал ему.
"Как будто Стинг написал "Shape of My Heart" именно для бандуры! Не хватает слов! Во время американского тура "Культурного десанта" произошло предрождественское чудо - мы имели честь встретиться с легендарным музыкантом Стингом. Стинг не только посетил наше мероприятие, но и присоединился к Тарасу Столяру, чтобы исполнить свой культовый хит "Shape of My Heart". Этот неожиданный дуэт соединил мировые музыкальные традиции с украинским духом", - говорится в подписи под видео.
Реакция украинцев
Украинцы в восторге от дуэта и написали свои комментарии под видео:
- "Невероятно. До мурашек"
- "Очень красиво"
- "Какой благородный звук у этого инструмента!"
- "Вся гениальность, в простоте и открытости"
- "Это что-то невероятное! Тарас и Стинг, вы двое - это крутой дуэт".
Что известно о позиции Стинга
73-летний певец Стинг с первого дня полномасштабного российского вторжения поддержал украинцев. Он часто вспоминает об Украине на своих концертах и призывает донатить. Также звезда поздравлял с днем независимости наше государство.
Напомним, ранее Стинг остановил концерт в Варшаве и поддержал Украину.