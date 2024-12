Артист с начала войны поддерживает украинцев.

Легендарный британский певец Стинг спел свой хит "Shape of my Heart" под аккомпанемент бандуры.

Соответствующее видео появилось на Facebook-странице Radio ROKS. Известно, что на украинском национальном музыкальном инструменте играл военный и участник "Культурного десанта" Тарас Столяр, который участвовал в боях на Киевщине, Харьковщине и Донетчине. Стинг же сидел напротив украинского защитника и подпевал ему.

"Как будто Стинг написал "Shape of My Heart" именно для бандуры! Не хватает слов! Во время американского тура "Культурного десанта" произошло предрождественское чудо - мы имели честь встретиться с легендарным музыкантом Стингом. Стинг не только посетил наше мероприятие, но и присоединился к Тарасу Столяру, чтобы исполнить свой культовый хит "Shape of My Heart". Этот неожиданный дуэт соединил мировые музыкальные традиции с украинским духом", - говорится в подписи под видео.

Реакция украинцев

Украинцы в восторге от дуэта и написали свои комментарии под видео:

"Невероятно. До мурашек"

"Очень красиво"

"Какой благородный звук у этого инструмента!"

"Вся гениальность, в простоте и открытости"

"Это что-то невероятное! Тарас и Стинг, вы двое - это крутой дуэт".

Что известно о позиции Стинга

73-летний певец Стинг с первого дня полномасштабного российского вторжения поддержал украинцев. Он часто вспоминает об Украине на своих концертах и призывает донатить. Также звезда поздравлял с днем независимости наше государство.

Напомним, ранее Стинг остановил концерт в Варшаве и поддержал Украину.

