Также семья музыканта отправила для украинцев гуманитарную помощь.

Известный британский певец Стинг вместе с супругой Труди Стайлер перечислили финансовую помощь благотворительному фонду Help Ukraine.

Об этом соорганизатор фонда Андрей Ставницер сообщил в Facebook.

"Мы получили щедрую финансовую помощь от Стинга и его супруги в поддержку нашей работы. Кроме того, семья Стинга отправляет на наш склад в Польше большую партию гуманитарной помощи из Великобритании: лекарства, еду, одежду, теплые одеяла, необходимые для детей и их мам, которые убегают от войны и стали ее заложниками", - написал Ставницер.

Справка УНИАН. В первые дни войны соучредитель частного порта ТІС (Одесская обл.) Андрей Ставницер и основатель Rozetka Владислав Чечеткин вместе с другими предпринимателями создали благотворительный фонд Help Ukraine. Фонд сосредоточен на оказании гуманитарной помощи украинцам, склад фонда расположен возле украинско-польской границы.

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