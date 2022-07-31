По словам артиста, война в Украине - это абсурд.

Британский музыкант Стинг 30 июля дал концерт в Варшаве, во время которого сказал несколько слов в поддержку Украины. Он заявил, что война в нашей стране - это абсурд.

Так, артист остановил свое выступление, чтобы сказать: "Война в Украине – это абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она нас съест. Но ложь ужасно боится правды. Правда должна быть услышана. Мы не можем проиграть это сражение".

Он добавил, что демократия может быть неэффективной, она может провоцировать беспорядок и разочарование. Но, по его словам, за нее все же нужно бороться.

Стинг отметил, что сейчас президент РФ Владимир Путин врет своей нации, всему миру и, в первую очередь, самому себе. Поэтому с этим нужно бороться.

"Демократия подверглась нападению, она атакована в каждой стране мира. Если мы не будем защищать ее, мы потеряем ее навсегда. Демократия - это иногда беспорядок. Демократия - это разочарование. Демократия бывает неэффективной. Нуждается в постоянном внимании. Но за нее все же стоит бороться", - добавил артист.

Напомним, ранее Стинг и его супруга перечислили финансовую помощь Украине.

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