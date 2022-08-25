Музыкант с начала войны поддерживает украинцев.

Британский музыкант Стинг с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживает нашу страну. Он неоднократно упоминал об Украине на своих концертах, а сейчас и вовсе решил нас поздравить с 31-летием нашей независимости.

"Я хотел выразить свою солидарность с вами. Вы имеете право жить так, как хотите, и никому не принадлежите", - обратился к украинцам музыкант.

Также в честь праздника он исполнил песню "Fragile".

Напомним, ранее Стинг остановил концерт в Варшаве и поддержал Украину. Он заявил, что война в нашей стране - это абсурд.

"Демократия подверглась нападению, она атакована в каждой стране мира. Если мы не будем защищать ее, мы потеряем ее навсегда. Демократия - это иногда беспорядок. Демократия - это разочарование. Демократия бывает неэффективной. Нуждается в постоянном внимании. Но за нее все же стоит бороться", - добавил артист.

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