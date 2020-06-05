Они несовместимы по образу жизни: стало известно, что Петросян живет отдельно от своей молодой жены

На самом деле пара живет на одном этаже в разных квартирах.

Поклонники Евгения Петросяна считают, что он вместе со своей новой женой 31-летней Татьяной Брухуновой живет вместе. Но это оказалось не так. На самом деле пара живет на одном этаже в разных квартирах.

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Об этом рассказали сотрудники компании, которая проводила дезинфекцию в их квартирах, сообщает medikforum. Работники описали интерьер квартиры Петросяна как очень спокойный и даже педантичный. Примечательно, что квартира Брухуновой произвела на них совсем другое впечатление.

"Много чего-то аляпистого, вычурного. Вазочки, штучки, понты, все напоказ. Мне показалось, несколько несуразно. Зашли в ванную - я обратил внимание, что зубная щетка электрическая, и только одна. Второй нет", - рассказали сотрудники.

"Они несовместимы по образу жизни совершенно. Очень разные люди, даже судя по их жилищам. А самое главное, ни в его, ни в ее квартире нет никаких признаков ребенка. Ни памперсов, ни детских погремушек, ничего. Если в квартире дети, это ведь сразу видно", - добавили дезинфекторы.

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