Не глотает, а выплевывает: юмористка Степаненко рассказала, как сбросила 45 килограмм

По словам Степаненко, один из главных принципов ее питания заключается в том, что каждая порция должна "помещаться в ладошку".

Телеведущая Елена Степаненко, которая сбросила 45 килограмм, раскрыла секреты своего похудения.

Бывшая жена Петросяна дала интервью изданию «Антенна».

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По словам Степаненко, один из главных принципов ее питания заключается в том, что каждая порция должна «помещаться в ладошку». При этом юмористка уверена, что есть можно любую еду и столько раз в день, сколько хочется.

Также она призналась, что фактически ест абсолютно все продукты, но некоторые из них она жует, а затем откладывает.

«Съела два пирожка вот так: откусывала, жевала, жевала, жевала до тех пор, пока никакой вкусности во рту не оставалось, и выплевывала. Так я съела два пирожка - фактически я их выплюнула, но вкус во рту остался, и я наелась», - объяснила Степаненко.

«Все, что не прожевывается, это копченая колбаса, мясо (но его я и так его мало ем), я жую и откладываю», - добавила Степаненко.

При этом она призналась, что в гостях вынуждена проявлять сообразительность. В таких ситуациях она кладет в тарелку большие листья салата и незаметно для других прячет под ними непрожеванную пищу.

Как сообщал УНИАН, юмористка Елена Степаненко похудела на 45 килограмм и шокировала сеть своим видом.