Полина Фаворская удивила фанатов.

Экс-солистка группы "Серебро" Полина Фаворская опубликовала в Instagram пикантные фотографии.

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На снимках Полина позирует то абсолютно голой, то в одних трусиках. На одном из фото девушка подняла ногу так высоко, что было видно ее интимное место.

Буквально за несколько часов фото набрало больше 18 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

"Ты крутая, и без комплексов", "Трусики бомба, честно говоря", "Шикарная", "Очень красивая", "Полина, фото огонь, но немного опасно поднимать ноги в таком нижнем белье", "Какая киска", - написали фанаты.

Кто такая Полина Фаворская:

Певица родилась 21 ноября 1991 года в Волгограде

В 2014 году Полину пригласили в группу "Серебро", на место ушедшей из коллектива Елены Темниковой

В июне этого же года обновленный музыкальный коллектив с композицией "Мало тебя" выступил на премии Муз-ТВ 2014

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Автор: УНИАН