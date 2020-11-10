Экс-солистка группы "Серебро" Полина Фаворская опубликовала в Instagram пикантные фотографии.
Читайте такжеПопулярная модель с пышными бедрами показала фигуру
На снимках Полина позирует то абсолютно голой, то в одних трусиках. На одном из фото девушка подняла ногу так высоко, что было видно ее интимное место.
Буквально за несколько часов фото набрало больше 18 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
"Ты крутая, и без комплексов", "Трусики бомба, честно говоря", "Шикарная", "Очень красивая", "Полина, фото огонь, но немного опасно поднимать ноги в таком нижнем белье", "Какая киска", - написали фанаты.
Кто такая Полина Фаворская:
- Певица родилась 21 ноября 1991 года в Волгограде
- В 2014 году Полину пригласили в группу "Серебро", на место ушедшей из коллектива Елены Темниковой
- В июне этого же года обновленный музыкальный коллектив с композицией "Мало тебя" выступил на премии Муз-ТВ 2014
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram