Журналист и ведущий Слава Демин рассказал, что певица Оля Полякова планирует принять участие в самом масштабном песенном конкурсе "Евровидение-2025".

Как он написал в своем Telegram-канале, артистка сейчас думает о своем участии, но есть нюанс.

"Только что узнал, что Оля Полякова думает участвовать в Евровидении. Но от другой страны. Хм..." - написал Демин.

По словам Демина, ходят слухи о том, что артистка планирует выступать с песней "All for Your Love".

Стоит отметить, что, по правилам Нацотбора, представлять Украину на Евровидении не может человек, который после 2014 года выступал в России. Полякова же сама признавалась, что последний раз была в стране-агрессоре в начале 2015 года.

К слову, Слава Демин не уточнил, от какой именно страны планирует выступать Полякова на "Евровидении", однако от Украины она точно не может, что считает, кстати, несправедливым.

Однако артистка неоднократно говорила, что хотела бы принять участие в конкурсе, потому что ей есть что сказать.

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, где и с кем будет встречать Новый год. По ее словам, пока у нее нет запланированного корпоратива, поэтому она может провести этот день с семьей.

