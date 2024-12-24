Артистка также рассказала о планах дочерей на новогоднюю ночь.

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала, где и с кем планирует встречать Новый год.

Артистка отметила, что пока не имеет четкого плана на 31 декабря, ведь, возможно, будет встречать Новый год на сцене.

"Я еще пока не продалась. Поэтому может будет это второй Новый год за моих 20 лет, когда я буду дома с семьей, но я не переживаю. Может и гонорар большой поставили, а может и людям не время тратить такие большие деньги на какую-то женщину", - рассказала Полякова в проекте "Тур зірками".

Она также добавила, что любит проводить время с семьей в новогоднюю ночь. Более того, Оля часто брала с собой дочерей и мужа на корпоративы, но сейчас девочки хотят другую программу празднования.

"Я за то, чтобы Новый год быть с семьей и даже когда я работаю, то всегда беру детей и мужа на свои работы. Они со мной ездили, но в этом году Алиса хочет уже пригласить друзей, а Маша уже со своим бойфрендом. Им уже не очень нужна мама. Так что я могла бы смотаться подработать и вернуться".

К слову, Оля Полякова более 20 лет в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским. Супруги воспитывают двух общих дочерей: 19-летнюю Машу и 12-летнюю Алису.

Напомним, ранее ведущий Александр Педан рассказал, с кем будет встречать Новый год.

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