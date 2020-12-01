Певица показала пикантный снимок.

Украинская певица Оля Цибульская опубликовала в Instagram снимок, который от нее никто не ожидал.

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На фотографии она сидит на корточках рядом с девушкой, которая повернулась к камере спиной. Эта девушка выгнулась и приподняла попу, которую не прикрывали даже шортики. То есть она позировала только в леопардовых трусиках.

Сама Оля подсела к девушке и высунула язык, имитируя облизывание ее попы. Также она положила одну руку на ее сочные формы.

"Оля изменила ориентацию", "Прическа не в моде уже", "Что-то перебор", "Пошло", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич