Ведущая показала свою уже взрослую дочь, а юморист не смог удержаться.

Украинский ведущий и юморист Алексей Дурнев в шутку "подкатил" к 19-летней дочери Марии Ефросининой. Реакция телеведущей была мгновенной.

Так, сегодня Ефросинина поздравила дочь с Днем рождения и опубликовала ее фото в Instagram. Ведущая показывает Нану только раз в год, именно в этот праздник.

"Когда люди (все чаще!) удивляются, что у меня есть не только сын, но и дочь, хочется им говорить: "подпишитесь на меня, потому что у меня есть разрешение от Наны публиковать ее фото только раз в год!". И вот сегодня именно этот день! Моей самой красивой и умной девочке в мире исполнилось 19 лет! За этот год именно она не дала мне сойти с ума, потому что стала опорой абсолютно во всем.. С днем рождения, my best girl ever", - написала Ефросинина.

Под фото уже взрослой дочки ведущей, которая из девочки превратилась в замечательную девушку, появилось немало комплиментов. Не удержался даже Дурнев, который недавно давал интервью Ефросининой.

"Хм, ну привет", - написал юморист.

В интервью он признался, что любит девушек младше себя. Поэтому Ефросинина сразу ответила на слова Дурнева. Ведущая дала ему понять, что с Наной ему точно ничего "не светит".

"Даже не думай", - написала Ефросинина.

