Он сказал, что не интересуется девушками своего возраста.

Украинский шоумен Алексей Дурнев дал откровенное интервью Маше Ефросининой, в котором поведал о своей личной жизни. По его словам, последние серьезные отношения у него были в 2014 году.

После того, как он расстался со своей девушкой, он лишь ходил на свидания, но ничего серьезного не было. Как признался шоумен, он давно не испытывал чувства любви, да и вообще не знает, сможет ли когда-то полюбить.

Однако вокруг него ходило много слухов. Поклонники неоднократно обсуждали его возможный роман с Дашей Астафьевой. Сам Дурнев говорит, что Даша ему больше нравится как друг.

Ефросинина спросила, мог ли бы Алексей закрутить роман с Тиной Кароль. В ответ на этот вопрос он лишь едко пошутил.

"Мне нравятся девушки помоложе. Тина Кароль для меня, будто с мамой в один класс ходила", - сказал Дурнев.

Он добавил, что ему больше нравятся 25-летние девушки, так как с ними он чувствует себя моложе.

Напомним, ранее у Кароль выпала грудь из тесного топа.

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