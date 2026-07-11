Лучший друг Никитюк попал в реанимацию: ведущая сделала заявление

Леся поделилась, что помогает ей держаться в это сложное время.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк рассказала о близком друге, который оказался в реанимации, и откровенно призналась, что сейчас помогает ей "держаться на плаву".

"Ездила в Тернополь в областную больницу, в реанимацию. Именно там сейчас находится мой друг - шеф-редактор шоу "Хто зверху?" Богдан Богданович. Если бы он знал, что я сейчас пишу эту stories, он бы матюками на меня накричал..." - отметила Леся в одном из опубликованных видео в Instagram.

При этом ведущая обратилась к своим подписчикам с просьбой помолиться о ее друге.

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"Я считаю, что такой коллективный заряд поможет ему выйти из крайне тяжелого состояния, в котором он сейчас находится. Пусть выйдет из него и тогда обложит меня матом", - шутя добавила Никитюк.

Отдельно ведущая сообщила, что возвращается на работу в Киев, поделившись, что помогает ей держаться в это сложное время:

"Будем снимать новый сезон "Хто зверху?". И параллельно мы снимаем украинскую комедию, рождественскую. Казалось бы, абсолютный сюр - война, ракеты, жизнь лучшего друга застыла где-то между небом и землей, смерти невинных людей… Но есть основные рычаги, которые держат меня на плаву и не дают мне сломаться. Это моя семья, наш сын и любимая работа. Потому что когда я выхожу на площадку, я работаю, и моя вера в то, что мы вернем себе нормальную жизнь и существование, укрепляются".

Напомним, ранее стало известно, что Леся Никитюк после массированных атак вместе с сыном уехала из Киева.

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