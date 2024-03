Теперь он будет защищать Украину с оружием в руках.

Фронтмен группы "ТОЛ" Василий Переверзев пополнил ряды Вооруженных сил Украины и теперь будет защищать нашу страну от российских оккупантов на фронте..

На своей странице в Facebook он сказал, что четыре раза пытался попасть в ВСУ, но все эти попытки были неудачными. И только на пятый раз ему удалось это сделать.

"Не дожидаясь вручения лотерейного билета от ТЦК, воспользовался возможностью присоединиться к знаменитой 12-й бригаде спецназначения АЗОВ Национальной Гвардии Украины. Для меня большая честь быть частью этого подразделения. Присоединяйтесь и вы. Советую", - написал Переверзев.

Чем известна группа "ТОЛ"

"ТОЛ" - украинская ню-метал-группа, существовавшая с 2003 по 2013 годы. В 2005 году группа заняла четвёртое место на всемирном конкурсе The Global Battle of the Bands.

Группа выпустила такие альбомы как "Синдром бажання", "Утопия", "Клей. МО" и другие.

