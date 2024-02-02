Сегодня Дрималовский провел последний эфир.

Ведущий телемарафона Орест Дрималовский в прямом эфире сообщил о том, что провел последний свой эфир и отправляется на службу в ВСУ.

По словам Ореста, сразу после получения повестки он поехал во Львов, потому что именно там он стоит на учете.

Дрималовский признается, что готовился к мобилизации. Он говорит, что прошел несколько тренингов по оказанию первой домедицинской помощи и практиковал основы огневой подготовки.

"Достаточно ли этого? Конечно, нет. Мобилизацию хочу воспринимать как вызов. Постараюсь постоянно совершенствовать свои навыки, чтобы быть максимально эффективным там, где буду", - рассказал ведущий в комментарии Фактам ICTV.

Он добавил, что изначально не планировал эмигрировать. Он хочет жить и работать именно в Украине, поэтому считает своим долгом защищать родную страну, когда она в этом нуждается.

"Я не представляю своей жизни в эмиграции. Хочу работать в Украине, хочу здесь создать семью и строить собственное дело, хочу, чтобы здесь жили мои будущие дети. Чтобы это все было - нужно сохранить государство. Чтобы сохранить государство - нужно пойти в армию, когда государство в этом нуждается. Логика максимально проста", - добавил Орест.

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