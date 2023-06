На концерте Bebe Rexha состоялся неприятный инцидент.

Поклонник разбил лицо известной американской певице Bebe Rexha. Случилось это прямо на концерте. На видео, которое опубликовали в Twitter, видно, что гаджет швырнул зритель, который стоял около сцены.

От боли исполнительница сразу упала на колени и схватилась руками за голову. Из-за кулис тут же выбежали члены команды Bebe Rexha - они даже не сразу поняли, что произошло.

Концерт продолжить звезда не смогла, вскоре зрителей попросили покинуть зал. Позднее мать певицы рассказала прессе, что после случившегося она поехала в больницу. Врачи наложили на лицо три шва.

19 июня Bebe Rexha вышла на связь со своими фанатами. Она показала в Instagram фото лица - на снимке видно, что левый глаз посинел.

Кто такая Bebe Rexha

Блета Рекса - американская певица, которая выступает под псевдонимом Bebe Rexha. Мировую популярность она получила благодаря своим композициям "I Got You", "You Can't Stop the Girl", "Hey Mama" и другим.

Также Рекса сотрудничает с известными американскими музыкантами и пишет для них песни.

