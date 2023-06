Артистка растерялась, когда поняла, что произошло.

Всемирно известная певица Пинк попала в неприятный инцидент на концерте. В ходе выступления на музыкальном фестивале British Summer Time Hyde Park один из ее поклонников решил бросить странный мешочек.

Когда звезда взяла его в руки и прочитала надпись, была обескуражена. Оказалось, это мешочек с прахом покойной мамы фаната.

Пинк растерялась, но спустя несколько минут продолжила концерт. Ее реакция попала на видео. Момент происшествия пришелся на исполнение композиции "Just like a pill".

"Мне даже сложно описать свои чувства в этот момент", - сказала Пинк, когда взяла в руки мешочек.

Чем известна певица Пинк

Алиша Бет Мур - американская певица и автор песен, которая выступает под псевдонимом Пинк. Популярной исполнительница стала в начале "нулевых", когда выпустила свой первый сингл "There You Go".

Напомним, недавно на концерте американской певицы Bebe Rexha произошел неприятный инцидент - поклонник кинул в артистку телефон, и попал ей прямо в лицо. Звезда из-за боли сразу опустилась на пол. Концерт она продолжить не смогла.

Вас также могут заинтересовать новости: