Известно, что Украину в следующем году на международном песенном конкурсе будет представлять группа TVORCHI.

17 декабря в Киеве провели финал Нацотбора на Евровидение 2023. В целях безопасности мероприятие прошло в укрытии.

На сцене выступили Moisei с песней "I'm Not Alone", OY Sound System с песней "Ой, тужу", DEMCHUK с песней "Alive", Jerry Heil с песней "WHEN GOD SHUT THE DOOR", FIINKA с песней "Довбуш", KRUTЬ с песней "Колискова", Tember Blanche с песней "Я вдома", Angelina с песней "Stronger", 2TONE с песней "Квітка" и TVORCHI с песней "Heart Of Steel".

Кто победил в финале Нацотбора

Согласно голосам жюри и зрителей, первое место одержала группа TVORCHI. Жюри присвоили им 9 баллов из 10 возможных, зрители отдали 10 баллов из 10 возможных.

Выступление TVORCHI на Нацотборе

Евровидение-2023: что нас ждет

В 2022 году первое место в музыкальном конкурсе одержала украинская группа Kalush Orchestra. Именно поэтому, согласно правилам, Украина должна принимать конкурс в следующем году. Однако европейский вещатель EBU оценил ситуацию с безопасностью и решил отдать право проведения Евровидения стране, занявшей второе место - Великобритании. Уже известно, что мероприятие пройдет в Ливерпуле 13 мая 2023 года.

