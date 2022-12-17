Финал Нацотбора пройдет сегодня, 17 декабря.

Сегодня в 17:00 стартует финал национального отбора на Евровидение-2023. 10 участников будут "зажигать" сцену и бороться за свое место на самом масштабном песенном конкурсе, который состоится уже в мае в Ливерпуле.

В этом году за победу на Нацотборе будут бороться певец Moisei, группа OY Sound System, певец DEMCHUK, певицы Jerry Heil, FIINKA и KRUTЬ, группа Tember Blanche, певица Angelina и группы 2TONE и TVORCHI.

Ведущими в этом году будут Тимур Мирошниченко, Злата Огневич и Екатерина Павленко.

Видео дня

Прямая трансляция Нацотбора на Евровидение-2023

Трансляция финала начнется в 17:00 по киевскому времени.

Конкурс можно будет посмотреть онлайн на нескольких платформах:

Также онлайн можно будет посмотреть Нацотбор на Евровидение через приложение "Дія" с помощью раздела Дия TV.

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