Покорять сцену они будут композицией "Heart Of Steel".

В этом году в десятке финалистов Нацотбора на Евровидение-2023 - тернопольская группа TVORCHI. Она была основана в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни. В эксклюзивном интервью УНИАН TVORCHI рассказали о том, какая их главная цель участия на Нацотборе и, возможно, Евровидении.

Вот что по этому поводу сказал Эндрю:

"У нас есть важный месседж, который необходимо донести до всех, кто услышит песню. Мы поем о нашем сильном народе со стальными сердцами. Кто бы что ни говорил, как бы трудно ни было, мы идем дальше, и этому никто не может помешать. В тексте есть слова: "Я не могу объяснить. Скажу тебе как чувствую: жизнь – это просто игра. И я играю на победу". Ими все сказано.

Джеффри добавил, что артисты хотят показать Украину как пример мужества для всего мира, ведь их песня "Heart of Steel" в переводе означает "Стальное сердце".

"Эта песня о несокрушимости украинского народа, закаленного испытаниями. Она о каждом, кто при всей безысходности носит в груди стальное сердце и идет вперед. А сегодня это все мы, украинцы", - прокомментировал Эндрю.

Финал Нацотбора на Евровидение: детали

Уже 17 декабря в Киеве пройдет финал Нацотбора на Евровидение-2023. Точное место не разглашается, однако известно, что его проведут в укрытии, чтобы обеспечить безопасность всем участникам и судьям.

Известно, что по результатам голосования в приложении "Дія" украинцы сами выбрали тройку жюри на Нацотбор. Так, туда вошли Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.

Напомним, названы ведущие Нацотбора на Евровидение-2023: певица Злата Огневич, солистка группы Go_A Екатерина Павленко и ведущий Тимур Мирошниченко.

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