Коляденко публично обратился к своей бывшей возлюбленной Ирине Билык

Шоумен решил публично поздравить артистку с праздником.

Известный украинский шоумен и хореограф Дмитрий Коляденко неожиданно обратился к своей бывшей возлюбленной Ирине Билык.

Не секрет, что сегодня, 6 апреля, артистка отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 56 лет. По случаю праздника Коляденко решил публично поздравить звездную именинницу в своем Instagram.

"С днем рождения! Поздравляю! Мира, счастья, радости, любви желаю!" – написал Дмитрий и опубликовал фото певицы с цветами.

К слову, ранее Ирина Билык и Дмитрий Коляденко находились в романтических отношениях. Пара была вместе пять лет, хореограф публично делал певице предложение, однако их свадьба так и не состоялась. Сейчас бывшие возлюбленные уже не держат обиду друг на друга.

Интересно, что сам мужчина до сих пор с восторгом вспоминает бывшую возлюбленную почти в каждом интервью и подчеркивает, что период их отношений был одним из лучших в его жизни.

Напомним, ранее Ирина Билык откровенно ответила, в каких отношениях находится с Коляденко. Певица резко отреагировала на вопрос о бывшем избраннике.

Вас также могут заинтересовать новости: