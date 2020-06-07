Даша Астафьева удивила поклонников странной позой на коленях (фото)

Даша Астафьева показала, как проходили ее занятия йогой.

Украинская певица и модель Playboy Даша Астафьева удивила поклонников странной позой.

На своей странице в Instagram Астафьева опубликовала новое фото, на котором она во время занятий йогой стоит в неудобной позе ягодицами вверх.

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"Я: ой, так болит вот тут между лопатками, и тянет сюда… Йога-тичер: ставит меня в неудобное положение", - подписала Астафьева снимок.

"Обожаю йогу. Обожаю открытия, приятные и которым придется стать приятными!", - добавила звезда.

Поклонники Астафьевой в комментариях шутили над неоднозначной позой Астафьевой: "Фото называется: "дорогой, я разбила твою машину"; "Я так на работе зарплату прошу"; "Мой персик любимый"; "Попа с ручкой"; "О! Грушка".

Как сообщал УНИАН, ранее пышногрудая Даша Астафьева предстала одновременно в трех разных образах.

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