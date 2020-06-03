Пышногрудая Даша Астафьева предстала одновременно в трех разных образах (фото)
Украинская певица и модель Playboy Даша Астафьева удивила поклонников новым снимком.
На своей странице в Instagram Астафьева опубликовала фото, на котором изображена сразу в трех разных образах.
Так, на снимке звезда позирует в эффектном мини-платье из жемчуга в образе блондинки, брюнетки и шатенки.
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Автором фото выступила подруга певицы, популярный украинский фотограф Соня Плакидюк.
"Мы к вам приехали на час", - написала Астафьева в подписи к фото.
В комментариях звезду сравнили с героинями фильма Иствикские ведьмы, а также с участницами группы ВИА Гра.
"Иствикские ведьмы))", "Блонду Меладзе как раз ищет", "Даши много не бывает", "Одна Даша хорошо… а три еще лучше", "Три реки", "Цветок и нож", - пишут подписчики в комментариях.
Как сообщал УНИАН, ранее Даша Астафьева раздразнила сеть своими обнаженными фото.
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