цей матеріал доступний українською

Пышногрудая Даша Астафьева предстала одновременно в трех разных образах (фото)

21:14, 03 июня 2020
Звезды
179 0
Даша Астафьева предстала в образе блондинки, брюнетки и шатенки / фото Соня Плакидюк, instagram.com/da_astafieva

На своей странице в Instagram Астафьева опубликовала фото, на котором изображена сразу в трех разных образах.

Так, на снимке звезда позирует в эффектном мини-платье из жемчуга в образе блондинки, брюнетки и шатенки.

Читайте такжеДаша Астафьева показала округлые формы в облегающей одежде (фото)

Автором фото выступила подруга певицы, популярный украинский фотограф Соня Плакидюк.

"Мы к вам приехали на час", - написала Астафьева в подписи к фото.

В комментариях звезду сравнили с героинями фильма Иствикские ведьмы, а также с участницами группы ВИА Гра.

"Иствикские ведьмы))", "Блонду Меладзе как раз ищет", "Даши много не бывает", "Одна Даша хорошо… а три еще лучше", "Три реки", "Цветок и нож", - пишут подписчики в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Даша Астафьева раздразнила сеть своими обнаженными фото.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Даша Астафьева