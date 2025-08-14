Симбочка также показала, как врач изменил ей форму носа без операции.

Популярная украинская блогерша Симбочка, которая недавно ударила по лицу парня, который сделал ей предложение во время концерта, сделала вторичную ринопластику.

Об этом рассказала сама девушка в своем Instagram и назвала причину.

"Почему захотела вторичную ринопластику? Я убирала горбинку и она все равно появилась, это меня прям мучило год наверное. Нос ушел немножко в сторону: с одной стороны он прямой, а с другой - изогнутый", - написала блогерша и опубликовала фото.

Позже Симбочка показала, как врач без операции убрал ей горбинку на носу.

"Без операции мне просто спилили горбинку. Вкололи лидокаин и спилили иглой. Но вообще небольно", - добавила блогерша.

К слову, Симбочка - это блогерша и участница группы Kalush Orchestra. Ранее девушка была в отношениях с украинским певцом Parfeniuk, который известен по своим хитам "Провела екскурсію", "Відриваючись", "Врубай" и многими другими. У пары родился общий ребенок - дочь София. Однако после двух лет встречаний влюбленные сообщили о расставании. Симбочка отмечала, что бывший поднимал на нее руку, когда она была на седьмом месяце беременности. Но потом она сообщила, что Парфенюк извинился за свои поступки.

