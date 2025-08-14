Популярная украинская блогерша Симбочка, которая недавно ударила по лицу парня, который сделал ей предложение во время концерта, сделала вторичную ринопластику.
Об этом рассказала сама девушка в своем Instagram и назвала причину.
"Почему захотела вторичную ринопластику? Я убирала горбинку и она все равно появилась, это меня прям мучило год наверное. Нос ушел немножко в сторону: с одной стороны он прямой, а с другой - изогнутый", - написала блогерша и опубликовала фото.
Позже Симбочка показала, как врач без операции убрал ей горбинку на носу.
"Без операции мне просто спилили горбинку. Вкололи лидокаин и спилили иглой. Но вообще небольно", - добавила блогерша.
К слову, Симбочка - это блогерша и участница группы Kalush Orchestra. Ранее девушка была в отношениях с украинским певцом Parfeniuk, который известен по своим хитам "Провела екскурсію", "Відриваючись", "Врубай" и многими другими. У пары родился общий ребенок - дочь София. Однако после двух лет встречаний влюбленные сообщили о расставании. Симбочка отмечала, что бывший поднимал на нее руку, когда она была на седьмом месяце беременности. Но потом она сообщила, что Парфенюк извинился за свои поступки.
