Блогерша Симбочка ответила, попросил ли певец у нее прощения после скандалов.

Известная украинская блогерша Симбочка, настоящее имя которой Карина, которая в ноябре разошлась с певцом Ильей Парфенюком, рассказала, какие между ними сейчас отношения. Девушка поделилась, помогает ли артист ей с воспитанием дочери, которая родилась год назад, и что она думает о его новом романе.

Отношения между бывшими, мягко говоря, напряженные. Они долгое время не могли найти общий язык после расставания и "поливали друг друга грязью" в сети. В частности, Симбочка обвиняла экс-бойфренда в насилии, а он сам также рассказывал о плохом отношении к нему со стороны звезды сети.

Однако на днях на фоне всех новостей о скандальных отношениях экс-влюбленные неожиданно показались вместе. Они записали совместный ролик, на котором танцевали, и распространили его в соцсетях. В комментарии для проекта "Тур звездами" Карина отметила, что сейчас пытается наладить общение с бывшим ради дочери Софии. Хотя Парфенюк пока не помогает девушке финансово, но он уделяет внимание крохе, навещая ее.

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"Илья - отец нашей общей дочери. Я не могу запретить ему с ней видеться. Наоборот делаю все, чтобы ему было комфортно приехать домой, пообщаться с ребенком. Пока у нас горит ненависть друг к другу. Скажу так: денег Илья еще не дает. Хотя, надеюсь, мы наладим этот процесс. Поэтому я записала этот ТикТок, чтобы хоть так заработать на нем денег", - сказала девушка.

Симбочка добавила, что после расставания исполнитель хитов "Провела экскурсию" и "Врубай" попросил у нее прощения за то, что поднимал на нее руку. Сейчас артист находится в новых отношениях. Он закрутил новый роман в конце прошлого года с подругой бывшей - Марией Ганусовской. Раньше Карина, как она призналась, много страдала из-за этого, но сейчас ей стало все равно.

"Раньше было п*здец, как больно. Не приятно. Очень много плакала в подушку. Пила успокоительные. Сейчас мне все равно. Если ему хорошо там, то пусть у него складывается как можно лучше", - добавила блогерша.

К слову, Парфенюк и Симбочка находились в отношениях почти два года. Летом 2023 года Илья сделал предложение любимой, а уже в прошлом году они впервые стали родителями. В марте их дочери исполнился год.

Напомним, ранее Симбочка раскрыла причину разрыва отношений с Парфенюком. Она также поделилась, как часто артист видится с дочкой.

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