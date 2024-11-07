Украинский певец Илья Парфенюк, который выступает под сценическим именем Parfeniuk, завершил отношения с невестой Симбочкой.
Эту новость сообщила сама девушка в Instagram. Что именно стало причиной для такого решения - она не отметила. Лишь написала, что у них с артистом были серьезные проблемы.
"Мы больше не вместе... Очень долго тянула в надежде, что все будет хорошо. Я больше всего не хочу, чтобы сейчас ко мне приезжали или спрашивали у меня что-то. Уже около трех месяцев все шло к этому. У меня до сих пор горит это все, поэтому я не хочу сейчас ничего слышать, но вы должны знать. Спасибо за понимание", - написала Симбочка.
К слову, сам певец пока не комментировал эту новость пиблично.
Что известно об отношениях Parfeniuk и Симбочки
Пара была в отношениях почти два года. Летом прошлого года артист сделал предложение любимой и подарил кольцо. В марте этого года экс-влюбленные стали впервые родителями. У них родилась дочь София.
К слову, Симбочка отметила, что после завершения отношений девочка остается жить с ней. И она будет позволять отцу видеться с ней.
Напомним, ранее стало известно о разводе футболиста Андрея Пятова с женой Юлией после 19 лет брака.