По словам девушки, это случилось во время ее беременности.

Известная украинская блогерша и экс-возлюбленная певца Parfeniuk - Симбочка - рассказала о серьезной ссоре с артистом, из-за которой попала в больницу.

Не секрет, что пара объявила о своем разрыве еще осенью прошлого года. Однако девушка до сих пор раскрывает некоторые подробности их совместной жизни. В частности, недавно в интервью для Василия Тимошенко она отметила, что между ними часто возникали конфликты.

"Он был очень агрессивным. Я ему даже говорила: "Мне иногда страшно становится, реально страшно, давай что-то с этим делать. Давай проговаривать почему у нас такие ссоры, почему ты так агрессивно ко мне ведешь себя, что я не так делаю", - сказала Симбочка.

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А потом девушка вспомнила ссору с Ильей, которая случилась, когда блогерша была на 7 месяце беременности.

"Ссора была такого уровня, что я становлюсь перед ним на колени и говорю: "Пожалуйста, успокойся. Я же беременна". Он поднимает меня за волосы, начинает трясти. Не скажу, что он меня избил, нет. Он меня поднимает, бросает на кровать, где я ударилась животом о перила кровати. Это был мягкий матрас, но все равно больно - у меня там ребенок. Залезает на меня сверху, держит за горло. Не душит, просто держит. И говорит: "Ты мерзость, недостойная жизни", - рассказала блогерша.

Симбочка добавила, что успела снять на видео их ссору, но певец попросил удалить файл и никому не показывать.

К слову, Симбочка и певец Илья Парфенюк встречались почти два года. В 2023 году артист сделал предложение любимой, а в прошлом году пара стала родителями. У них родилась дочь София, однако через несколько месяцев они сообщили, что больше не вместе.

Напомним, ранее на фоне слухов о разводе Потап и Настя Каменских показались вместе.

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