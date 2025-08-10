Блогерка не так давно стала участницей группы Kalush Orchestra, а уже отметилась скандальным инцидентом.

Недавно украинская группа-победитель "Евровидения-2022" Kalush Orchestra пополнилась новой участницей. К команде присоединилась популярная блогерка Симбочка, которая уже выступает с бэндом на одной сцене. Однако один из таких концертов закончился неоднозначным инцидентом с участием новой вокалистки. В соцсети TikTok завирусилось видео с выступления Kalush Orchestra на "Свитязь Фест", где Симбочка ударила парня по лицу.

На видео, которое сняли посетители шоу, можно заметить, как на сцену выходит парень и неожиданно для всех встает на одно колено, чтобы сделать предложение популярной блогерке. Реакция девушки была красноречивее его поступка. Сначала она действительно не могла подобрать слов и просила парня остановиться:

"Это неожиданно... Давай мы поговорим об этом. Просто это должно было быть не здесь, не сейчас. Давай я подумаю, хорошо?".

Но вскоре горе-романтик получил пощечину перед толпой зрителей. Все из-за того, что Симбочку задела фраза, сказанная ухажером, о ее бывшем муже, известном украинском певце Parfeniuk:

"Если бы здесь стоял Parfeniuk, ты бы долго не думала".

Девушка действительно не стала долго думать и применила силу. После чего Симбочка ушла со сцены и пока не комментировала этот инцидент. А вот пользователи соцсетей не стали молчать. Кто-то понял такую реакцию блогера, другие - не поверили в искренность этих двух, обвинив во лжи и постановке сцены: "Группа Калуш превратилась в цирк", "Пиар-ход для чего?", "Надо Оскар этой актрисе".

Напомним, что Симбочка была замужем за украинским исполнителем Parfeniuk, известным своими хитами "Провела екскурсію", "Відриваючись", "Врубай" и многими другими. Хотя пара пробыла в браке недолго, у них родилась общая дочь София. После двух лет отношений они сообщили о разводе.

