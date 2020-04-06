Украинские звезды и телеведущие приняли участие в челлендже #кориснийкарантин (фото)

Челлендж #кориснийкарантин захватил социальные сети - украинские звезды на карантине учатся новому и делятся с подписчиками своими достижениями

Пока в Украине продолжается карантин и большинство людей находятся дома, ведущий программы «Гроши» на канале «1+1» Александр Преподобный запустил челлендж#кориснийкарантин, призывая всех желающих использовать свободное время, чтобы научиться чему-то новому.

Самые интересные посты и истории о новых достижениях, которые пользователи запостятв социальных сетях с соответствующим хэштегом, попадут на страницы канала 1+1 в Instagram и Facebook.

Начиная челлендж, сам ведущий решил попробовать свои силы в кулинарии и приготовил сырники с необычным ингредиентом - арахисом.

«Приготовил свои первые сырники: манка, сыр, яйца, ванильный сахар, изюм, бананы, арахис. Получилось не идеально, но я учусь», - пошутил Александр Преподобный.

К челленджу #користнийкарантин присоединились и украинские звезды, поделившись в социальных сетях собственными мотивирующими историями о новых занятиях дома.

Ведущая ТСН, куратор благотворительного проекта «Здійснимрію» Лидия Таран приняла вызов и приготовила тыквенные вафли по рецепту Егора Гордеева.

А ее коллега Маричка Падалко вместе с детьми на карантине впервые приготовила десерт «Шоколадная колбаска» по рецепту Валентины Хамайко из книги «Сладкое воскресенье».

Своими впечатлениями от нового занятия Маричка поделилась с подписчиками:

«Идеальный рецепт, чтобы практиковать мелкую моторику с малышами. Им можно поручить измельчать печенье и занять на час «делом». Больше всего времени и умений понадобилось, чтобы перевязать колбаски нитью. Мне теперь требуется мастер-класс, как правильно «плести», - написала ведущая.

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В отличие от Лидии Таран и Марички Падалко, ведущий программы «Їмо за 100» Алексей Душка в челендже #кориснийкарантин решил удивить подписчиков своими спортивными способностями. Ведущий опубликовал видео, где он вместе с дочерью в шутливой форме попытался сделать 150 отжиманий всего за 5 секунд.

А известный артист Павел Зибров решил на собственной даче своими руками обрезать голубую елку.

«Работаем и бережем себя!» - призвал Павел Зибров.

Приобщаясь к челленджу, украинский композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара тоже сделал полезное дело на карантине. Артист решил выйти в лес возле своего дома и собрать там мусор. В течение двухчасовой уборки Евгению собственноручно удалось собрать два пакета пластика.

«Сейчас я живу недалеко от леса, и хочу проводить карантин с пользой не только для себя, но и для окружающей среды. Я в перчатках и защитной маске - вокруг меня вообще нет людей. Буду собирать пластик», - сказал на видео пианист и выложил в соцсетях фото с результатами уборки.

Ведущая утреннего шоу «Сніданок. Вихідний»Валентина Хамайко успела сделать сразу два дела, на которые раньше не хватало времени - приготовить домашнюю моцареллу и освоить новыйасан в йоге.

«Домашняя моцарелла - на нее никогда не хватало времени в обычном режиме жизни, потому что над сыром колдуешь полтора дня. А еще - растяжка, на нее в будни никогда не хватает времени. В этот период стараюсь еду воспринимать как просто базовую потребность, а не антистресс-терапию. Количество булочек и блинов уменьшаю, а минуты растяжки хочу превратить минимум в час… Интересно, что новое для себя открыли вы», - спросила подписчиков Валентина.

Челлендж #кориснийкарантин принял и коллега Валентины Хамайко - Александр Попов. Так, ведущий впервые приготовил бейглы. Как признался Александр, бейглы получились не идеальными на вид, но очень вкусными.

В социальных сетях по хэштегу #кориснийкарантин украинцы уже опубликовали сотни фото и видео, где они занимаются спортом, готовят, читают книги, рисуют картины, декламируют стихи, избавляются от ненужных вещей в доме или даже просто моют окна.

Условия участия в челлендже простые: сделайте что-новое для себя и выкладывайте свои маленькие победы в соцсетях с хэштегом #кориснийкарантин. Самые интересные фото и видео канал «1+1» опубликует на своих страницах в Instagram и Facebook.