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Мать Ксении Собчак госпитализирована с подозрением на коронавирус

08:37, 26 марта 2020
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Нарусова госпитализирована в больницу в московском посёлке Коммунарка / Фото: yandex.by

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Как сообщил сегодня, Telegram-канал Mash, сенатор и мать Ксении Собчак сейчас находится в главной коронавирусной клинике Москвы. Туда её привезли накануне днем, 25 марта, из деревни Горки.

«В данный момент Нарусова лежит в палате на третьем этаже клиники и проходит необходимое обследование», - уточнил канал.

 Сообщается, что Нарусова ранее решила самоизолироваться из-за контакта с людьми, приехавшими из-за границы. 

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Теги: #Ксения Собчак#коронавирус