Мать Ксении Собчак госпитализирована с подозрением на коронавирус
08:37, 26 марта 2020Звезды
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Сообщается, что женщина ранее решила самоизолироваться из-за контакта с людьми, приехавшими из-за границы.
Нарусова госпитализирована в больницу в московском посёлке Коммунарка / Фото: yandex.by
Мать известной российской ведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в московском посёлке Коммунарка.
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Как сообщил сегодня, Telegram-канал Mash, сенатор и мать Ксении Собчак сейчас находится в главной коронавирусной клинике Москвы. Туда её привезли накануне днем, 25 марта, из деревни Горки.
«В данный момент Нарусова лежит в палате на третьем этаже клиники и проходит необходимое обследование», - уточнил канал.
Сообщается, что Нарусова ранее решила самоизолироваться из-за контакта с людьми, приехавшими из-за границы.
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