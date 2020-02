"Я потерял голос": Элтон Джон прекратил концерт в Новой Зеландии из-за болезни (видео)

Элтон Джон внезапно остановил концерт в Новой Зеландии из-за пневмонии.

Читайте такжеУкраинский художник создал обложку альбома Элтона Джона

Заметно расстроенный 72-летний певец потерял голос во время выступления на стадионе "Маунт Смарт" в Окленде, передает ТСН со ссылкой на ВВС. "Я просто полностью потерял голос. Я не могу петь, - обратился Джон к поклонникам. - Я должен уйти. Мне жаль".

Зрители подарили английскому певцу бурные овации, когда он осторожно покинул сцену при помощи помощников.

Ранее исполнитель сообщил поклонникам, что врачи диагностировали у него "ходячую пневмонию". Несмотря на болезнь, Элтон Джон исполнил несколько песен, среди которых "Candle in the Wind" и "All the Girls Love Alice". Он прервал свой концерт во время исполнения композиції "Daniel", а позже еще раз извинился перед поклонниками в своем Instagram.

"Я играл и пел от всего сердца, пока не потерял голос. Я разочарован, расстроен и очень жалею. Спасибо за вашу удивительную поддержку и любовь, которую вы дали мне сегодня во время выступления", - написал он.

Прерванный концерт был первым в рамках турне по Новой Зеландии "Farewell Yellow Brick Road tour". Представители исполнителя заявили, что следующие концерты состоятся, как и было запланировано.