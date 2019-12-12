"Сидишь, орешь на всех": Панин показал себя в работе (видео)

Алексей Панин снимает новый фильм "Я вернулся", который выйдет на ТВ.

Скандальный российский актер Алексей Панин показал кадры со съемочной площадки нового фильма.

Соответствующее видео актер Панин выставил на своей странице в Instagram.

«Как хорошо быть режиссёром! Сидишь, орёшь на всех и ничего не делаешь. Бедные артисты», - подписал новое видео Алексей Панин.

В фильме «Я вернулся», режиссером которого выступил сам Панин, в частности сыграет скандальный актер Никита Джигурда.

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"Очень часто спрашивают, когда выйдет мой фильм "Я вернулся". Отвечаю! Скоро! На данный момент мы сделали черновой монтаж и отдали весь материал Владимиру Епифанцеву, который по дружбе согласился внести свои правки и выкинуть все лишнее. После того, как мы будем иметь на руках готовый фильм, мы перейдём к озвучке и цветокоррекции", - пообещал актер Алексей Панин.

Напомним, в Саратове фильм Алексея Панин "Я вернулся" снимали осенью прошлого года.