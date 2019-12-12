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"Сидишь, орешь на всех": Панин показал себя в работе (видео)

12:25, 12 декабря 2019
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Актер Алексей Панин во время работы над фильмом / скриншот из видео

Соответствующее видео актер Панин выставил на своей странице в Instagram.

«Как хорошо быть режиссёром! Сидишь, орёшь на всех и ничего не делаешь. Бедные артисты», - подписал новое видео Алексей Панин.

В фильме «Я вернулся», режиссером которого выступил сам Панин, в частности сыграет скандальный актер Никита Джигурда.

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"Очень часто спрашивают, когда выйдет мой фильм "Я вернулся". Отвечаю! Скоро! На данный момент мы сделали черновой монтаж и отдали весь материал Владимиру Епифанцеву, который по дружбе согласился внести свои правки и выкинуть все лишнее. После того, как мы будем иметь на руках готовый фильм, мы перейдём к озвучке и цветокоррекции", - пообещал актер Алексей Панин.

Напомним, в Саратове фильм Алексея Панин "Я вернулся" снимали осенью прошлого года. 

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Теги: #Алексей Панин