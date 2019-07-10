Мокрая и в бикини: MARUV показала сексуальные фото
12:22, 10 июля 2019Звезды
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Исполнительница поделилась снимками, на которых позирует в раздельном купальнике.
MARUV - любитель откровенных фото / instagram.com/maruvofficial
Эпатажная украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV, порадовала фанатов новым сексуальным фото.
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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре звезда позирует в бикини — раздельном сером купальнике. MARUV лежит на песчаном пляже по пояс в воде. Расслабленный образ артистка дополнила солнцезащитными очками.
"Зарядилась и готова зажигать дальше", - написала поп-звезда под фото.
instagram.com/maruvofficial
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