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Мокрая и в бикини: MARUV показала сексуальные фото

12:22, 10 июля 2019
Звезды
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MARUV - любитель откровенных фото / instagram.com/maruvofficial

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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре звезда позирует в бикини — раздельном сером купальнике. MARUV лежит на песчаном пляже по пояс в воде. Расслабленный образ артистка дополнила солнцезащитными очками.

"Зарядилась и готова зажигать дальше", - написала поп-звезда под фото.

instagram.com/maruvofficial

Ранее 37-летняя певица, экс-участница "золотого" состава группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер порадовала своих поклонников новыми пикантными снимками.

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Теги: #фото#MARUV