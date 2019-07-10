Мокрая и в бикини: MARUV показала сексуальные фото

Исполнительница поделилась снимками, на которых позирует в раздельном купальнике.

Эпатажная украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV, порадовала фанатов новым сексуальным фото.

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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре звезда позирует в бикини — раздельном сером купальнике. MARUV лежит на песчаном пляже по пояс в воде. Расслабленный образ артистка дополнила солнцезащитными очками.

"Зарядилась и готова зажигать дальше", - написала поп-звезда под фото.

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