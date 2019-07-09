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Экс-"виагра" похвасталась сочной грудью (фото)

12:25, 09 июля 2019
Звезды
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Мейхер предстает в образе соблазнительницы / instagram.com/nadyameiher

Своими соблазнительными фото артистка поделилась в Instagram. Так, не первой фотографии поп-звезда позирует в эффектном красном брючном костюме, черном топе и золотистых босоножках.

instagram.com/nadyameiher

На втором снимке Мейхер изображена в сверкающем платье, "изюминки" образу добавляет соблазнительное декольте певицы. Дополнила она "лук" нюдовым макияжем и взъерошенными волосами.

instagram.com/nadyameiher

Ранее украинская певица и экс-участница "ВИА Гры" Анна Седокова ответила хейтерам, которые критикуют ее фигуру за целлюлит.

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Теги: #фото