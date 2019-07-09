Экс-"виагра" похвасталась сочной грудью (фото)

Артистка не перестает удивлять фанатов сексуальными кадрами.

37-летняя певица, экс-участница "золотого" состава группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер порадовала своих поклонников новыми снимками.

Своими соблазнительными фото артистка поделилась в Instagram. Так, не первой фотографии поп-звезда позирует в эффектном красном брючном костюме, черном топе и золотистых босоножках.

На втором снимке Мейхер изображена в сверкающем платье, "изюминки" образу добавляет соблазнительное декольте певицы. Дополнила она "лук" нюдовым макияжем и взъерошенными волосами.

Ранее украинская певица и экс-участница "ВИА Гры" Анна Седокова ответила хейтерам, которые критикуют ее фигуру за целлюлит.